- 13 persone, tra cui 2 donne e 2 minori non accompagnati, sono state soccorse dai nostri team a bordo della #. Hanno passato 3 giorni sul gommone in difficoltà su cui viaggiavano. Il ...Sebbene #Frontex fosse gia' a conoscenza del caso non ha informato la vicina #. Risultato:... Che, lo abbiamo testimoniato piu' volte, usa anche violenza e spara aiin mare. E quando ...#Mediterraneo centrale Continuano le intercettazioni e i respingimenti illegali verso la #Libia. Ne siamo stati testimoni ieri, ancora una volta, mentre i team sulla #stavano per soccorrere un barcone in difficoltà con 50 persone a bordo in acque ...

Migranti, la GeoBarents riesce a salvare 13 persone - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

La Marina maltese non avrebbe soccorso il gommone con 13 migranti, fornendo loro carburante e indicazioni per raggiungere le coste italiane. (ANSA) ...Milano, 26 giu. (askanews) - "Quello che è venuto fuori dai racconti delle persone soccorse sabato 24 giugno è drammatico ed ...