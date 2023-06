Microsoft | primo traguardo verso un computer quantistico

(Di lunedì 26 giugno 2023) Un team di ricercatori diQuantum ha raggiunto unla creazione di unaffidabile e pratico. Non si tratta di una mera speculazione o di informazioni trapelate, ma di una notizia rilasciata direttamente dall’azienda di Redmond. Sebbene il lavoro dei superquantistici stia procedendo, per la prima produzione di unoccorreranno almeno 25 anni di attesa.quantistici: cosa sono, come funzionano e quando arriverannopassoilIl calcoloè una tecnologia che promette di ...

... mostra che la spesa delle imprese per tali soluzioni ha raggiunto i 63 miliardi di dollari neltrimestre del 2023: un aumento del 20% rispetto al Q1 2022.e Google hanno registrato i ...Redmi , il sub brand di Xiaomi , ha recentemente lanciato in Cina il suoportatile dedicato al mercato aziendale : il Redmi Book 15E . Si tratta di un dispositivo che ...operativo diche ...Amazon, Alphabet, Tesla,, Apple, Meta e Nvidia valgono da soli un rialzo di quasi il +12% ... Intanto è arrivato un altro duro attacco (non è il) al mondo cripto da parte di Fabio ...

Microsoft: l'acquisizione di Activision è mirata a far crescere il business PC e mobile Everyeye Videogiochi

Dopo il periodo delle conferenze, torniamo ad occuparci delle uscite di Xbox Game Pass, con i giochi della seconda metà di giugno 2023.L'obiettivo dell'acquisizione di Activision, ribadisce Microsoft, è quello di espandersi nel business dei giochi PC e mobile, e non di danneggiare Sony.