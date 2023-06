(Di lunedì 26 giugno 2023) Thomasè uno dei nuovi nomi su cui l’fa un pensiero per rinforzare la rosa. Secondo il quotidiano tedesco Bild, infatti, l’esterno destro è indalper una cifra davvero invitante. NUOVA– Thomasè uno dei giocatori che ilè disposto a cedere. Un’a cui l’sta pensando, anche grazie alo piuttosto contenuto che avrebbe l’operazione. I tedeschi lo farebbero infatti partire per una cifra pari a soltanto 3 milioni di euro. Una cifra che farebbe comodo ai nerazzurri per rinforzare la fascia destra con il nazionale belga di 31 anni.-News - Ultime notizie e calciomercato ...

Il Barcellona vorrebbe chiudere per un terzino destro in questi ultimi scampoli di mercato e il primo nome in lista è quello di Thomasdel Borussia Dortmund. La trattativa conil club tedesco però sembra stentare a decollare, così il club bluagrana starebbe pensando di virare su Hector Bellerin, rientrato all'Arsenal dopo il ...Il Barcellona vorrebbe chiudere per un terzino destro in questi ultimi scampoli di mercato e il primo nome in lista è quello di Thomasdel Borussia Dortmund. La trattativa conil club tedesco però sembra stentare a decollare, così il club bluagrana starebbe pensando di virare su Hector Bellerin, rientrato all'Arsenal dopo il ...

Meunier idea Inter: in uscita low-cost dal Borussia Dortmund Inter-News.it

Thomas Meunier diviso tra Italia e Regno Unito. Il belga finirà sul mercato nelle prossime settimane. Secondo MD il giocatore ha già comunicato al Borussia Dortmund la sua intenzione di cambiare aria ...Il team ha utilizzato un algoritmo di tracciamento dei videogame per studiare il comportamento delle molecole all'interno delle cellule cerebrali vive ...