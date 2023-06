Meteo | torna il grande caldo | le città da bollino giallo

Leggi ancheil caldo africano con l'anticiclone Scipione, ma non durerà: previsioni' Anche quest'anno il Piemonteprotagonista sulle reti televisive. Da domenica infatti sulle ...al Turismo Vittoria Poggio - andranno in onda gli spot pubblicitari durante i servizi del. ...Questo è il primo anno in cuia piena capacità e senza particolari restrizioni, per un evento ... Quest'anno una delle sfide principali sarà rappresentata proprio dal, con giornate la cui ...

Meteo: torna il Caldo africano con l'anticiclone Scipione, ma non ... iLMeteo.it

FOGGIA – L’anticiclone africano Scipione è pronto a riprendersi l’Italia. Le previsioni meteo parlano di una nuova, seppur veloce ondata di caldo africano dopo il… Leggi ...L’anticiclone africano Scipione è pronto a riprendersi il Paese provocando una nuova, seppur veloce ondata di caldo africano. Fino a martedì tornerà a ...