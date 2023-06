Gli "scarsi" risultati uniti ad altri casi fuori dal campo, hanno rovinato il rapporto tra i tifosi e: l'argentino ha infatti chiuso la sua esperienza in Francia tra i fischi del pubblico ..In ogni caso l'ennesimasulla sicurezza e su piazza Mazzini è servita. Maxi rissa 'Anche ... Nella Ztl sono stati sequestrati anche articoliabusivamente in vendita. Un giovane è stato ...I partecipanti al sit - in si sono poiin marcia verso il Vaticano. 'Verità per Emanuela', '... chi vuole fareEmanuela non la vuole trovare invece noi siamo qui per Emanuela', ...

Messi e la polemica con i tifosi del Psg: "Fanno sempre così" Corriere dello Sport

L'uomo più atteso dell'Italia, nell'ultima giornata dell'atletica ai Giochi Europei, è stato imbattibile in campo quanto tagliente con la lingua fuori. L'Italia ha ottenuto la prima storica vittoria n ...La nuova versione teatrale del cult dei Monty Python prevederà dei cambiamenti necessari ai tempi che cambiano.