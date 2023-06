Messa dei Santi Pietro e Paolo con Papa Francesco | orario e dove vederla in diretta tv e streaming

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 26 giugno 2023) Città del Vaticano – Anche quest’anno la città di Roma si prepara a festeggiare i suoipatroni, gli apostoli. Fulcro delle celebrazioni religiose sarà la basilica vaticana,celebrerà, nella mattina di giovedì 29 giugno 2023, la Santacon la tradizionale benedizione dei palli per i nuovi Arcivescovi Metropoliti nominati durante l’anno. Poi, come da tradizione, alle ore 12, il Pontefice si affaccerà su piazza Sanper la preghiera dell’Angelus, al quale seguirà il “plenum”, ovvero la suonata a festa di tutte le campane della basilica vaticana. Alla celebrazione della Santaparteciperà, come da tradizione, anche una delegazione del Patriarcato di Costantinopoli. La celebrazione ...