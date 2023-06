Mes rinviato a settembre La maggioranza si ricompatta | proteste Pd

Leggi su iltempo

(Di lunedì 26 giugno 2023) Continua la telenovela sul Mes. Da una parte c'è lache sta tentando ogni strada utile per rinviare la decisione sulla ratifica. Dall'altra ci sono le opposizioni, con il Pd in prima linea, che spingono per l'approvazione. Partiamo dall'inizio. Cos'è il Mes e a cosa serve? Il Mes è il Meccanismo europeo di stabilità e serve per creare una sorta di fondo dell'Unione Europa per dare sostegno ai Paesi membri in caso di crisi finanziaria e rischio default. A livello europeo è stato poi riformato trasformandolo in una sorta di fondo finanziario europeo e fungere al contempo da backstop comune per il Fondo di Risoluzione Unico delle banche in crisi. In pratica serve a mettere in comune il denaro di tutti e a utilizzarlo in caso di necessità visto che una eventuale crisi finanziaria di un Paese potrebbe riflettersi sugli altri Paesi membri. Il Mes ha un capitale ...