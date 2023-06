Mercoledì evento conclusivo dell’anno PFP | spettacoli e musica alla Spina Verde

(Di lunedì 26 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl campo da basket del quartieredel Rione Libertà a Ben, nei pressi dell’auditorium “A. Tanga”, ospiterà il 28 giugno l’PFP. L’inizierà con i saluti istituzionali, dalle ore 18.00, di Angelo Moretti, Presidente della Rete di Economia Civile “Sale della Terra”, del sindaco di BenClemente Mastella, di Alfredo Martignetti, Presidente della Commissione Urbanistica e di Mara Franzese, Presidente della Commissione Cultura. Successivamente prenderanno il via le esibizioni degli adolescenti del progetto PFP, Progetti Formativi Personalizzati con Budget Educativi, nato per contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica; le esibizioni rappresenteranno ...

Maurizio Landini farà visita alla Camera del lavoro di Faenza, in via Chiarini,28 giugno alle 10. Il segretario generale della Cgil arriverà nella città manfreda, una ... Unclimatico ...... del libro Memorie di un Distrofico e curatore della "Normalità del Disagio" in unsulla ... Da luglio ilsarà invece interamente dedicato alla filosofia con gli incontri organizzati ......5 luglio l'attrice Anna Foglietta renderà omaggio a tre grandi del cinema italiano " ... per la realizzazione dell'arena del 2024 e sviluppare, nell'ambito dell', un progetto totalmente ...