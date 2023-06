Mercato Napoli | focus sulle fasce | intriga un esterno del Borussia Dortmund

Leggi su contropiedeazzurro

(Di lunedì 26 giugno 2023) Tempo dianche per ilcon i neo campioni d’Italia che starebbero spulciando le varie possibilità in vista dell’estate. Oltre alla necessità di chiudere per un centrocampista, gli azzurri si sarebbero concentrati puree nelle ultime ore la dirigenza campana avrebbe scovato un’occasione interessante. Come rivelato dalla Bild, il club partenopeo si sarebbe mosso per undelche potrebbe arrivare alla corte del neo tecnico Rudi Garcia. Meunier, occhi su Meunier delOltre agli obiettivi diin difesa per il, la società del presidente De Laurentiis vorrebbe rinforzare ...