Menager Facebook | Jessica Selassié news

Leggi su tenacemente

(Di lunedì 26 giugno 2023), nota star del mondo dello spettacolo, ha recentemente partecipato al compleanno della sua dolce sorella Lulù. La presenza diall’evento non è passata inosservata, soprattutto per il suo look da favola che ha lasciato tutti a bocca aperta.ha indossato un bellissimo abito principesco che le L'articolo proviene da Tenacemente.