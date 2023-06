Meloni | «Tutte le droghe fanno male | basta serie tv con spacciatori-eroi» Caos a Montecitorio | esposti cartelli antiproibizionisti

17.50: "Le droghe fannomale" "Le droghe fanno male,non esistono distinzioni,chi dice una cosa diversa dice una menzogna". Lo ha detto la Presidente del Consigliointervenendo a ...e tre le modalità sono in scadenza al 31 dicembre 2023. Allo stesso modo, per nessuna si può definire con certezza il futuro in questo momento. Chiaramente spetterà al Governoindicarlo: ...Lo ha detto il presidente del consiglio Giorgiadurante la conferenza stampa convocata in occasione della giornata mondiale contro l'abuso di sostanze stupefacenti , sottolineando che '...

Giorgia Meloni: "Le droghe fanno male tutte, senza distinzioni" Dire

"Dire che ci sono droghe che possono essere usate è un inganno" ha detto la presidente del Consiglio. "Fanno male tutte, senza distinzioni". Botta e risposta tra la premier e il deputato di +Europa Ri ...“Una politica che non riesce a dare risposte ai giovani a offrire opportunità, ma che in cambio dice ‘vabbè, però fumati una ...