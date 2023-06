Meloni | non dirò mai “Fumati una canna” E a Magi che contesta replica | non mi intimidisci

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 26 giugno 2023) “Una politica che non riesce a dare risposte ai giovani a offrire opportunità e che in cambio dice vabbè, peròuna, non sarà mai la mia politica”. Lo ha detto la presidente del consiglio, Giorgia, intervenendo a Montecitorio alla Giornata mondiale contro le droghe. “E’ finita la stagione dell’indifferenza, del lassismo, del disinteresse sulla droga. Fin quando ci sarà questo governo è finita la stagione del disinteresse. Il messaggio che vogliamo lanciare oggi è che lo Stato intende fare la sua parte per combattere un fenomeno che è fuori controllo-ha aggiunto il Presidente del Consiglio- e credo che, oggettivamente, non sia tollerabile leggere di bambini che hanno assunto accidentalmente droga o vedere neonati che vengono al mondo in crisi d’astinenza, tenuti su a metadone. Chi dice che va bene così dovrebbe avere ...