Meloni in Parlamento mercoledì sulla crisi russa. Pressing M5S su Santanchè

(Di lunedì 26 giugno 2023) su Tg. La7.it - Giorgiaè attesa mercoledi in, per le comunicazioni in vista del Consiglio uropeo del 29 e 30 giugno. Inevitabile un passaggioin ...

...52% dei voti e 158 dei 300 seggi di cui è composto il. Il suo principale oppositore ... La presidente del Consiglio, Giorgia, si è complimentata con Mitsotakis per il risultato ...Giorgiaè attesa mercoledi in, per le comunicazioni in vista del Consiglio uropeo del 29 e 30 giugno. Inevitabile un passaggio sulla crisi in Russia e Ucraina. Appuntamento che arriva in un ...... che vedrà la Presidente del Consiglio Giorgiaimpegnata a Bruxelles giovedì e venerdì. Nel frattempo, la Premier si presenterà mercoledì in, per le consuete comunicazioni alla ...

La settimana si riapre con e fibrillazioni sul Mes in primo piano, mentre si avvicina la data del vertice europeo di fine mese, che vedrà ...Giorgia Meloni è attesa mercoledi in Parlamento, per le comunicazioni in vista del Consiglio uropeo del 29 e 30 giugno. Inevitabile un passaggio sulla crisi in Russia e Ucraina. Appuntamento che arriv ...