Meloni fuori dalla telefonata di Biden? L’ambasciatore Volker spiega perché

(Di lunedì 26 giugno 2023) Il presidente russo Vladimir Putin non può permettersi permettersi un’altra rivolta e sta dando la caccia a Yevgeny Prigozhin, fondatore della compagnia di mercenari Wagner. Loa Formiche.netKurt, diplomatico statunitense, già rappresentante speciale per le negoziazioni in Ucraina dal 2017 al 2019 e ambasciatore alla Nato tra il 2008 e il 2009, oggi distinguished fellow al Center for European Policy Analysis. Che idea ha di questa marcia-retromarcia su Mosca? Per prima cosa non credo a nessuna delle teorie secondo cui ci sarebbe stato un accordo tra Prigozhin e Putin far apparire Putin buono. Non è così: fa apparire Putin debole. E penso che questo fosse esattamente ciò che Prigozhin volesse fare, smascherare le bugie di Putin sull’operazione militare speciale, sul basso numero di vittime, sul fatto che ...