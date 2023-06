Meloni contro le droghe e le serie Netflix “Si attacca Muccioli e si fa di uno spacciatore un eroe”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 giugno 2023) Una Giorgiain versione censore della moralequalsiasi sostanza stupefacente e persino chiunque ne parli. Leggere o pesanti non fa differenza, ogni droga fa male, va combattuta e vietata. Non c’è scampo neppure per letelevisive che hanno come protagonisti spacciatori. L’occasione è l’intervento della premier alla Camera per la Giornata mondialele. “Viviamo nel paradosso di una vulgata che spaccia la droga come un forma di libertà, e io non riesco a capire come si faccia a considerare libertà qualcosa che ti rende schiavo”, esordisce. “Lefanno male tutte, non esistono distinzioni, chi dice una cosa diversa dice una menzogna. Dire che ci sonoche possono essere usate è un inganno. In uno spinello ...