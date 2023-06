Meloni contestata al convegno sulle droghe e sbotta | Non sapete cosa state facendo

(Di lunedì 26 giugno 2023) La presidente del Consiglio Giorgiaè intervenuta al"Giornata mondiale contro le" in corso alla Camera dei Deputati, con un imprevisto. Mentrepronunciava il suo discorso, sono apparsi dei cartelli con su scritto "Cannabis: se non ci pensa lo Stato ci pensa la...

Meloni contestata durante l’intervento alla giornata contro la droga. E sbotta: «Non mi lascio intimidire» Corriere della Sera

La premier durante l'incontro con la stampa ha detto: "Tutte le droghe fanno male". Contestazione da Riccardo Magi, segretario di +Europa, che ha esposto un cartello con la scritta: "Cannabis: se non ...La premier reagisce alla protesta pro-legalizzazione durante il suo intervento in aula: «Quello che accade con la droga è stato tollerato e banalizzato, come se fosse una forma di libertà» ...