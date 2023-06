Mazda2 Hybrid | tecnologica e imbattibile in città con consumi di oltre 25 km l La prova su strada

...Sportback 75.500 82.200 8.90% Nissan Micra IG - T 92 Acenta 17.415 18.950 8.80% Renault Clio 100 Gpl 19.050 21.250 11.50% Seat Arona 1.0 TG1 90 CV (metano) 20.100 22.750 13.20%1.5 M90 ...I clienti potranno scegliere tra due versioni della vettura: la115 , stesso propulsore dellaqui provata , e la130 con componenti di quinta generazione. La potenza sale ...Dopo la commercializzazione con il marchio Toyota disul mercato americano, Mazda introduce sul mercato europeo un modello derivato da Toyota Yaris, ribattezzata. E così ...

Mazda2 Hybrid: prova su strada della piccola full-hybrid Auto Tecnica

Mazda2 Hybrid è la nuova citycar del marchio giapponese, compatta e incredibilmente efficace in città. Si affianca alla già nota Mazda2 - con motori a benzina e mild-hybrid - proprio grazie alla sua ...The Mazda2 supermini received its second facelift in January 2023 but the debut was then limited to the five-door hatchback which is the sole option in its home market in Japan. Now that the updated ...