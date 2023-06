Maturità 2023 | al via le prove orali

(Di lunedì 26 giugno 2023) Dopo le duescritte che si sono svolte il 21 e il 22 giugno, oggi, lunedì 26 giugno, prendono il via gli esamidi. Sono oltre mezzo milione gli studenti che da oggi affrontano la fase orale dell’esame che chiude il ciclo delle scuole superiori. La lettera da cui si parte per gliè già stata estratta il 19 giugno, giorno della riunione plenaria della commissione d’esame. Come si svolge L’orale diavverrà in presenza della commissione, composta da commissari interni ed esterni, e dal presidente, che è sempre esterno. Oltre alle discipline specifiche dell’indirizzo scolastico, l’orale verterà anche su educazione civica. Il colloquio è volto a valutare le conoscenze acquisite dallo studente nel corso degli anni della scuola secondaria di secondo grado e a ...

