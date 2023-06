Mattarella a Palermo | cicerone per il Re di Spagna

Leggi su agi

(Di lunedì 26 giugno 2023) AGI - '' per un giorno, Sergioha illustrato le meraviglie della suaal re di, Felipe VI, al Presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, giunti nel capoluogo siciliano per il XVI Symposio Cotec Europa, l'incontro annuale istituzionale tra le Fondazioni per l'Innovazione d'Italia, Portogallo e, e che avrà al centro il tema: "Innovazione nella Finanza Sostenibile". La Cattedrale normanna con le tombe di Federico II, di Ruggero II e di padre Pino Puglisi, il barocco delle chiese Santa Caterina e del Santissimo Salvatore, l'arte bizantina della chiesa della Martorana e poi palazzo Steri, che fu carcere dell'Inquisizione con i graffiti raccontati da Leonardo Sciascia, palazzo Abatellis e la chiesa della Gancia alla Kalsa. Il presidente della ...