Matt Smith a #Giffoni53 il 24 luglio

(Di lunedì 26 giugno 2023)tra i protagonisti internazionali della 53esima edizione del Giffoni Film Festival: l’amatissimo attore britannico incontrerà i giurati, provenienti da oltre 30 Paesi, il prossimo 24. Tra gli interpreti più amati degli ultimi anni,impreziosisce così, portando ai ragazzi la sua esperienza e raccontando loro una carriera costellata di grandi successi. È infatti tra gli attori britannici più talentuosi e dinamici della sua generazione, conosciuto per aver interpretato Daemon Targaryen nella serie HBO “House of the Dragon”, ruolo grazie al quale ha ottenuto una prestigiosa nomination ai Critics Choice Awards, per il principe Filippo nelle prime due stagioni della serie tv “The Crown” e per l’undicesimo “Dottore” nella celebre serie tv “Doctor Who” ha ricevuto una ...

Matt Smith ospite al Giffoni FIlm Festival il prossimo 24 luglio Cinefilos.it

