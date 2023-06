Maternità surrogata | Schlein | no Pd al reato universale

Il Pd è contrario a fare dellaun reato universale, come chiede la maggioranza. Lobha detto la segretaria Elly Schlein a 'Oggi è un altro giorno' su Rai uno. "Noi siamo contrari al reato universale. Da un punto ...LE FAKE NEWS SU ALBERTO ANGELA - La domanda su fluidità di genere e, temi che non verranno toccati nel nuovo programma, è poi lo spunto per analizzare il fenomeno fake news: " Non ...È nato tramitenel 2002 e nel 2015 ha deciso di cambiare il suo nome in Bigi . Di lui si sa davvero pochissimo, poiché preferisce stare lontano dai riflettori e dedicarsi alle ...

Emma Marrone attaccata per le sue idee sulla maternità surrogata: Occhio che ti torna indietro, sfigato Fanpage.it