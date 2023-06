Materie prime | Italia - Francia - Germania concordano su cooperazione

I tre paesi "concordano una stretta cooperazione nei settori dell'estrazione, della lavorazione e del riciclo" per sostenere le rispettive industrie Sull'approvvigionamento dellecritiche , i ministri dell'Economia e dell'industria di Germania, Francia e Italia "concordano una stretta cooperazione nei settori dell'estrazione, della lavorazione e del riciclo" per ...Sull'approvvigionamento dellecritiche, i ministri dell'Economia e dell'industria di Germania, Francia e Italia "concordano una stretta cooperazione nei settori dell'estrazione, della lavorazione e del riciclo" per ...Italia, Francia e Germania concordano su una stretta cooperazione per l'estrazione e lavorazione dellecritiche. Lo si legge in una nota congiunta a valle dell'incontro a Berlino del ministro dell'Economia e dell'Azione per il Clima tedesco, Robert Habeck, del ministro dell'Economia, ...

Così la Cina può perdere il primato nelle materie prime (a vantaggio di chi) Money.it

"Vogliamo lavorare insieme per rendere la fornitura di materie prime per le nostre industrie più sostenibile e diversificata, per attuare misure di sicurezza ...Nel 2022 il Gruppo Barilla ha continuato a investire per migliorare pasta, sughi e prodotti da forno (quasi 500 i prodotti riformulati e migliorati dal 2010, 40 quelli lanciati nel 2022), innovare e r ...