Massimo Troisi | a 70 anni dalla nascita il racconto di Ferrara | la controfigura ne “Il Postino”

Fidel Castro e Papa Francesco, Diego Armando Maradona e Pietro Mennea, Mohamed Alì e il Dalai Lama, Martin Scorsese e Sergio Leone, passando per i Beatles, Garcia Marquez,, Marco Pantani e il subcomandante Marcos. Cos'hanno in comune tutti questi personaggi tra loro Sono tutti stati amici, confidenti e protagonisti dei racconti e dei reportage di Gianni ...Invasione di galline al parco comunale '' di San Giovanni a Teduccio, nel quartiere della periferia orientale di Napoli. Una situazione di abbandono, degrado e mancata cura del territorio che sta sollevando le ire dei ...'Da bambino mi sono ammalato di streptococco beta - emolitico di gruppo A, la stessa malattia che ha ucciso il povero. Io per fortuna ne sono guarito e ho il ricordo di Vittorio che mi ...

Quando il libro diventa un film, omaggio a Massimo Troisi nel 70° della nascita AvellinoToday

«Ho fatto il giornalista per perdere la timidezza e sono capitato anche io nell'epoca dove tutto sembrava avere due anime, tre anime, una forza interiore». Lo diceva Gianni Minà, il giornalista italia ...«Ho fatto il giornalista per perdere la timidezza e sono capitato anche io nell'epoca dove tutto sembrava avere due anime, tre anime, una forza interiore». Lo diceva Gianni Minà, il giornalista italia ...