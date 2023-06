Marvel | un fan ha mappato l' intero Multiverso con i vari collegamenti trai i film

(Di lunedì 26 giugno 2023) Una brillante infografica creata dai fan illustra l'cinematografico. Su Reddit l'utente u/Breakingerr ha postato una brillante infografica delche mostra i diversie le connessioni delneideiStudios, come quando i personaggi di altre realtà vengono citati in cammei e/o apparizioni dalle loroanti, e anche le connessioni basate sulle teorie più diffuse. Inoltre, l'intera continuity culmina con Avengers: Secret Wars, il grande evento crossover che dovrebbe riunire in modo epico tutte le trame del. Il grafico può essere visto su Reddit. Come si evince da questa nuova infografica, ci sono essenzialmente numerosi ...

Marvel, un fan ha mappato l'intero Multiverso con i vari collegamenti ... Movieplayer

