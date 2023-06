Martina Mazza e Sultan Ramadani | due vittime di un incidente mortale | lui stava fuggendo da un posto di blocco

(Di lunedì 26 giugno 2023) A Pesaro è appena successo une che ha coinvolto più persone. Da chi è stato causato, e in quali circostanze? Uscire insieme agli amici può essere divertente, soprattutto se abbiamo una vita indaffarata e una famiglia da mantenere. Questo lo sapeva molto bene, una madre che voleva soltanto divertirsi assieme ai suoi cari. Quello che non poteva prevedere è cheper verificarsi un terribile evento dove avrebbe perso la vita. Questoè statoper la ragazza – Formatonews.it, una giovane madre di 32 anni separata e con un bambino,andando a Pesaro con l’amico Kevin e la sorella Alessia. Volevano prendere un aperitivo e poi andare a ...

Alla guida del suv un 27enne macedone, Sultan Ramadani , mentre sulla 500 una 32enne italiana,, mamma di un bambino di 5 anni.Nell'incidente, in cui ha perso la vita lo stesso Ramadani, è morta, 32enne madre di un bimbo piccolo, che viaggiava sulla Fiat 500L centrata dal bolide in fuga. Altre tre persone - un ...Mai presa la patente, incidente mortale per sfuggire all'alt Nell'incidente, in cui ha perso la vita lo stesso Ramadani, è morta, 32enne madre di un bimbo piccolo, che viaggiava sulla ...

Martina Mazza, giovane mamma morta nell'incidente a Pesaro. Bmw evita l'alt, fugge a 150 all'ora e centra l'auto il Resto del Carlino

Diverse denunce negli ultimi tre anni per lo stesso motivo Non aveva mai conseguito la patente di guida, Sultan Ramadani, il 27enne macedone che ieri, alla guida di una potente Bmw, non si è fermato a ...Non aveva mai conseguito la patente di guida, Sultan Ramadani, il 27enne macedone che ieri, alla guida di una potente Bmw, non si è fermato all’alt dei carabinieri per poi travolgere una vettura che p ...