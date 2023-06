Dopo la beffa Thuram e l'addio di Tonali, ilè pronto a cominciare anche il suo mercato in entrata. A centrocampo c'è la massima attenzione ... è il giornalista Massimoa rivelare quali ......al"Mi chiamò per chiedermi di Ronaldo", il racconto di Fabio Capello "L'irresistibile follia del primo Silvio" - di Giorgio Porrà "Tutti gli uomini del presidente" - di Massimo"......al"Mi chiamò per chiedermi di Ronaldo", il racconto di Fabio Capello "L'irresistibile follia del primo Silvio" - di Giorgio Porrà "Tutti gli uomini del presidente" - di Massimo"...

Marianella: “Milan, non scontato il rinnovo di Leao. Samardzic mi piace” Pianeta Milan

Massimo Marianella, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport parlando anche di Lazar Samardzic e Davide Frattesi: "Samardzic a me piace tantissimo. Sento fare dei nomi ...Massimo Marianella, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport parlando anche del rinnovo di contratto di Rafael Leao con il Milan fino al 2028: "Il Milan ha tenuto Leao e ...