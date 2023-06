Marco Mengoni in lacrime per colpa dei fan | Mi avete fatto scoppiare

... 'Volevo autoditruggermi' GUARDA GLI SCATTI Fotogallery - Pharrell Williams debutta in passerella, guarda chi c'era Leggi Anche: 'Non si può decidere cosa è una famiglia' Dopo la ...... 15 canzoni in vetta alle classifiche Daed Elodie a Francesca Michielin passando per Loreen, Dua Lipa, Tiziano Ferro ed Elettra Lamborghini, ecco i tormentoni estivi di questa estate ...... soprattutto grazie alla straordinaria performance di due eccezionali artisti italiani:ed Elodie . Ma quale sorpresa avranno riservato i due talentuosi musicisti E quale gesto ...

Salerno, brividi per Mengoni nell'Arechi che riapre ai big della musica ilmattino.it

Dal 17 di giugno Marco Mengoni ha inaugurato il suo tour estivo in giro per l'Italia "Marco negli stadi", che terminerà il 15 luglio al Circo Massimo a Roma. Ogni data si sta rivelando un successo con ...Durante il concerto a Salerno il pubblico gli ha dedicato "O Surdato Nnammurato" e lui non ha trattenuto le lacrime ...