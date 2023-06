Marco Mengoni | i fan intonano la canzone ‘O Surdato Nnammurato e lui scoppia a piangere sul palco | il video

(Di lunedì 26 giugno 2023) Il tour estivo dista regalando grandi emozioni non solo ai suoi fan, ma anche allo stesso artista. Proprio in queste ore, sono diventati virali sui social alcuni(su Facebook e TikTok) che mostrano il cantantere il lacrime per una sorpresa fatta dai suoi fan. Andiamo con ordine. Il 24 giugno il tournegli stadi è approdato allo stadio Arechi di Salerno e qui, durante l’esibizione, è successo qualcosa di inaspettato che ha commosso profondamente il cantante, al punto di farlore a. Cosa è accaduto? In un unico coro i fan hanno intonato: “Ohi vita, ohi vita mia, hoi core e chistu core, si stat o’primme ammor e o’primme e l’ulteme sarai pè me”, celebre ritornello della‘O...

