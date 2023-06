Marco Mazzoli | svela i segreti nascosti dell’Isola | “Bevevamo integratori | c***vamo sassi e avevamo ragadi e emorroidi Una rottura impressionante”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 giugno 2023) L’edizionedei Famosi 2023 si è conclusa il 19 giugno scorso con la vittoria di. E in queste ore, con una diretta Instagram di circa un’ora, il conduttore radiofonico si è lasciato andare ad un duro sfogo riguardo il reality. “Odiavo i reality e ora che ne ho fatto uno li odio ancora di più. L’Isola dei Famosi è stata un’esperienza straordinaria, ma non rifarei mai più”, comincia. “Cosa si mangiava? – continua – Siamo andati a fasi, nella prima fase non si mangiava niente e purtroppo è tutto vero. E sono contento, perché anche io pensavo fosse tutto tarocco. Vivendolo ho sofferto come un cane. Nello specifico loro ti forniscono il riso, ma senza fuoco c’era anche chi se lo mangiava crudo. Ogni tanto ci davano delle verdure e una decina di cocchi a settimana. Nelle prime due settimane ho perso 10 kg, in totale ...