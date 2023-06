Marco Damilano | l' ultimo saluto | Il mio editore | martire di sinistra

(Di lunedì 26 giugno 2023) Confermato nei palinsesti di Rai 3 anche per la prossima stagione,si gode il ruolo di “paladino della libertà” da (quasi) unico superstite del gruppone rosso della terza rete. I due più illustri esponenti della cricca progressista, Fabio Fazio e Lucia Annunziata, per la verità non sono stati cacciati da nessuno ma se ne sono andati di propria spontanea volontà, chi perché aveva già trovato un bel contrattino da 10 milioni di euro a Discovery chi, si dice, per coltivare qualche ambizione politica nei prossimi mesi. E? L'ex direttore dell'Espresso, protagonista degli scoop contro Salvini e i rubli russi alla Lega rivelatisi poi una bufala, sembrava a un passo dal siluramento poi però il governo di centrodestra che comprende, indovinate, anche Salvini, ha blindato il suo Il Cavallo e la torre, che ...

Tutta la soddisfazione dell’editorialista dell’Espresso: “È stato un lavoro impegnativo e appassionante”. Il 27 giugno sarà trasmesso su Rai3 ...Siamo agli ultimi giorni precedenti alla presentazione dei nuovi palinsesti per la prossima stagione Rai, e i giochi di promozioni continuano ancora ...