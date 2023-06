Marco Bezzecchi rivela | “Ho avuto uno strano problema”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 26 giugno 2023)ha chiuso la settimana con un successo nella sprint race e un secondo posto nella gara. Un Gran Premio di Assen da incorniciare per lui che ha conquistato punti importanti anche per la classifica generale e ora va in vacanza con il terzo posto ma a -1 da Jorge Martin secondo. A discapito di quanto possa sembrare però, ieri non è stato tutto rosa e fiori e il pilota ha fatto sapere anche di un piccoloche ha rischiato di pregiudicargli la gara. Queste dunque alcune delle sue dichiarazioni.: “Houna strana vibrazione della moto” (Credit foto – Dorna)Cosìai microfoni dei canali ufficiali della MotoGP: “Sto bene, sono contento: è stata una bella gara. Mi aspettavo di fare un po’ più fatica con la media dietro ...