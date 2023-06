“Marcia su Mosca” | Prigozhin avvistato in un albergo a Minsk | la Russia indaga su interferenze straniere

(Di lunedì 26 giugno 2023) Il capo della compagnia Wagner , Yevgeny, sarebbe stato visto in un hotel nella capitale bielorussa,. Lo riportano canali Telegram russi. Secondo il Kyiv Post, che cita media bielorussi, sarebbe statoal Green City Hotel., che sabato ha annunciato una ‘su‘ contro le gerarchie militari e della Difesa, avrebbe poi raggiunto un accordo mediato dal presidente bielorusso Lukashenko con il Cremlino per un’amnistia e un trasferimento in Bielo. Lavrov: “Indaghiamo su coinvolgimento sevizi segreti esteri” I servizi speciali russi stanno giàndo sul possibile coinvolgimento dei servizi segreti occidentali nella rivolta del gruppo Wagner di sabato scorso. Lo ha detto il ministro russo degli Esteri, ...

... da parte dei militari regolari, contro i suoi mercenari e la sua 'per la giustizia'. Il giorno dopo, le sue forze prendono il controllo di Rostov e Voronezh e si avvicinano a. Si tratta ...... con lo stop arrivato dal leader Yevgeny Prigozhin a soli 200 chilometri da, 'sarebbe andato ... solo '8mila e non 25mila' come affermato gli uomini a disposizione del gruppo per la '' in ...... con lo stop arrivato dal leader Yevgeny Prigozhin a soli 200 chilometri da, "sarebbe andato ... solo "8mila e non 25mila" come affermato gli uomini a disposizione del gruppo per la '' in ...

Blocchi stradali a Rostov sul Don per ostacolare la marcia su Mosca del gruppo Wagner RaiNews

Al via il forum Bce a Sintra, dove si attendono indicazioni sulla politica monetaria. A Piazza Affari vendite su tutto il comparto bancario. Euro stabile a 1,09 dollari, spread sui 163 punti ...Ha colpito molti osservatori la facilità con cui la brigata Wagner guidata da Yevgeny Prigozhin ha prima occupato ili quartier generale russo ...