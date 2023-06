Mara Venier Travolta | La Tragedia Prima Della Diretta!

(Di lunedì 26 giugno 2023) Una botta devastante per. E’ successo pocodi andare in diretta. Ecco cosa è successo… #domenicain #Nonostante il dolore per la perdita del genero Pier Francesco Forleo,ha condotto con grande professionalità l’ultima puntatastagione di Domenica In. Il programma, che compiva 30 anni, è stato molto apprezzato dal pubblico televisivo e dai social network. Come riportato da Libero, Giancarlo De Andreis su DiPiùTv ha scritto: “Una puntata particolare ricca di emozioni e ricordi condotta sul filocommozione da. Lei, con grande professionalità e rispetto del pubblico, è andata in onda malgrado il grave lutto che ha colpito la sua famiglia”. La ...

travolta dalla tragedia, uno choc: poco prima di andare in onda...... nel trentennale dalla sua nascita - era l'anno 1992/1993 - è di quelli che non verranno dimenticati, anche e soprattutto per il lutto che ha colpito la conduttrice,, andata ugualmente ...La sua è una sorta di "famiglia allargata" visto l'ottimo rapporto che ha con la sua prima moglie,. Come siete riusciti a creare un legame così forte e duraturo nel tempo "Il segreto è ...

Mara Venier travolta dalla tragedia, uno choc: poco prima di andare in onda... Liberoquotidiano.it

Premio alla carriera a Christopher Lambert, all'Ischia Film Festival. L'attore, sull'isola verde, ha confessato il suo rapporto speciale con l'Italia e con l'arte italiana. "Non è un caso che il mio p ...(ANSA) - NAPOLI, 25 GIU - La regista americana Catherine Hardwicke ("Twilight" ,"Tell It Like a Woman") e la cantante Sofia Carson saranno tra le protagoniste della 21esima edizione dell'Ischia Global ...