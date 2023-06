Mara Venier travolta dalla tragedia | uno choc | poco prima di andare in onda

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 giugno 2023) Il finale di stagione di Domenica In, nel trentennalesua nascita - era l'anno 1992/1993 - è di quelli che non verranno dimenticati, anche e soprattutto per il lutto che ha colpito la conduttrice,, andata ugualmente innonostante la scomparsa di pochi giornidi Pier Francesco Forleo, suo genero e marito della figlia, Elisabetta Ferracini. Una conduzione complicata, quella delladell'11 giugno scorso, costellata di momenti di commozione e tristezza, ma che non le ha impedito con grande professionalità di condurre la barca in porto. Giancarlo De Andreis, dalle pagine di DiPiùTv scrive: “L'ultimo appuntamento stagionale di Domenica In è stato molto apprezzato dal pubblico televisivo e dal mondo dei social e dei blog tv, una puntata ...