Mara Venier | cambia tutto a Domenica In? Il famoso conduttore l’affiancherà

(Di lunedì 26 giugno 2023) Circolano dei rumor sulla famosa conduttricee più nello specifico sul suo programmaIn: ecco chi potrebbe affiancarla Se lo zio d’Italia è Gerry Scotti,è sicuramente la zia. Bella, nonostante l’avanzare inesorabile del tempo, e simpatica, ma sopratfamiliare. È questo il segreto di una delle conduttrici più importanti del nostro paese, capace di entrare nel migliore dei modi nelle case degli italiani. SvoltaIn, clamoroso:insieme ad un altro(ANSA) – Grantennistoscana.itAnche se in realtà, per chi non lo sapesse, laesordì nel mondo dello spettacolo come attrice, mentre il debutto in qualità di conduttrice televisiva ...

... nel trentennale dalla sua nascita - era l'anno 1992/1993 - è di quelli che non verranno dimenticati, anche e soprattutto per il lutto che ha colpito la conduttrice,, andata ugualmente ...La sua è una sorta di "famiglia allargata" visto l'ottimo rapporto che ha con la sua prima moglie,. Come siete riusciti a creare un legame così forte e duraturo nel tempo "Il segreto è ...Stefano De Martino accanto aa Domenica In A fare questa ipotesi è una lettrice del settimanale Nuovo , che lo ha scritto in una lettera indirizzata alla rubrica di Alessandro Cecchi Paone . 'Seguo la trasmissione ...

Mara Venier, voci impazzite su De Martino a Domenica In: chi frena Liberoquotidiano.it

Premio alla carriera a Christopher Lambert, all'Ischia Film Festival. L'attore, sull'isola verde, ha confessato il suo rapporto speciale con l'Italia e con l'arte italiana. "Non è un caso che il mio p ...Stavolta per la grande Ornella Vanoni è forse più di un Grammy o di un Oscar alla carriera. La grande cantante è appena stata premiata per il suo esempio potentissimo: milioni ...