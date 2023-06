Mancini | «In Nations League abbiamo fatto bene I ragazzi hanno bisogno di giocare di più»

(Di lunedì 26 giugno 2023) Il commissario tecnico dell’Italia, Roberto, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tg Uno Mattina Estate, su Rai1.ha parlato del momento che sta vivendo la Nazionale. «In, peccato per la mancata vittoria. Ididi più. Mancata qualificazione ai Mondiali? Grande delusione, in parte ingiusta. Ma il calcio è così ed è fondamentale ripartire. Purtroppo ai tantigiovani cheinserito manca esperienza a livello internazionale e questo incide. Ecco perché ci servono giocatori esperti che li aiutino a crescere».si è soffermato su quanto accaduto in ...

Ospite di Rai1 per TgUno Mattina Estate , il ct dell'Italia Robertoha parlato del momento che sta vivendo la Nazionale: ' InLeague abbiamo fatto bene, peccato per la mancata vittoria. I ragazzi hanno bisogno di giocare di più . Mancata qualificazione ...Db Bologna 04/06/2022 - UefaLeague / Italia - Germania / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: RobertoIl commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto, ha ...... da non perdere dal 14 al 18 giugno Non c'è tempo per giocare a biliardino: c'è l'Italia di Robertoimpegnata nelle UEFALeague Finals , che vedranno in campo anche Croazia, Olanda ...

Convocati per la Nations League, Mancini punta sul blocco Inter RaiNews

"I Mondiali sono stati una grande delusione, anche ingiusta. Ma il calcio e' cosi' e bisogna ripartire. Abbiamo inserito tanti ragazzi giovani, ...(ANSA) - ROMA, 23 GIU - "Mi dispiace che sia accaduto in una partita così importante, il Var ci sarà dai quarti ma poteva esserci da ieri: sono bravi giocatori son convinto ...