Maldini | gli auguri del Milan e l’ira dei tifosi contro Cardinale – FOTO

(Di lunedì 26 giugno 2023) Ilnel suo profilo ufficiale su Twitter ha fatto glia Paoloe ihanno commentato in tantissimi Ilnel suo profilo ufficiale su Twitter ha fatto glia Paoloe ihanno commentato in tantissimi. Wishing a happy birthday to our legendary Captain: Paolo@BancoBPMSpa #Semprepic.twitter.com/QRk5i9aJSr— AC(@ac) June 26, 2023 I supporters rossoneri non hanno digerito la separazione con la bandiera del club e in tanti hanno commentato con un ‘Out’.

In occasione del compleanno di Paolo, che oggi - lunedì 26 giugno - spegne 55 candeline, il Milan ha dedicato un post sui social, facendogli auguri. Una scelta per nulla gradita dai tifosi rossoneri, che si sono ... Il Milan intanto non sembra aver ancora metabolizzato la separazione da e Massara, tanti nomi nel mirino della dirigenza rossonera ma ancora nessun affondo imminente. Piace sempre Thuram, ma ...

Il Milan fa gli auguri a Paolo Maldini per il suo 55° compleanno ma i tifosi rossoneri sono infuriati con i vertici del club: c’è grande ...Nel giorno del suo 55esimo compleanno Paolo Maldini, oggi in vacanza con la moglie Adriana, lo storico capitano rossonero è sempre in forma. I suoi segreti.