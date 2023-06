Malattie rare | psoriasi pustolosa generalizzata per 150 italiani | al via campagna

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 26 giugno 2023) Nasce 'Sulla mia pelle: vivere con la Gpp', alleanza tra associazioni, esperti e istituzioni per sensibilizzare su patologia ultra rara Si manifesta con un’eruzione cutanea di pustole giallo-brune di varie dimensioni, spesso accompagnate da dolore, bruciore e prurito. Le vescicole interessano il tronco, il viso e gli arti e possono arrivare a ricoprire anche più del 60% della superficie del corpo. E’ la(Gpp), malattia cronica ultra rara, che rappresenta circa l’1% di tutti casi di. In Italia si stima ne siano colpite circa 150 persone (1-3 casi per milione di abitanti). Interessa uomini e donne più spesso intorno ai 50 anni, e raramente i bambini. Ritardo e confusione diagnostica, mancanza di percorsi clinici dedicati e scarsa consapevolezza contribuiscono a penalizzare ...