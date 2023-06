Malattie rare | Paglino Boehringer | Più informazione trasparente su Gpp

Durante una conferenza stampa, promossa dal senatore Orfeo Mazzella che è anche presidente dell'Intergruppo parlamentaree oncologiche, Mazzella ha annunciato l'intenzione di presentare ...Lo ha detto Maria Concetta Fargnoli, vicepresidente Sidemast - Società italiana di dermatologia, venereologia esessualmente trasmesse, intervenendo questa mattina alla presentazione in ...Roma, 26 giu. - "La psoriasi pustolosa generalizzata (Gpp) è una patologia invalidante associata a mortalità significative. Questa malattia, pur essendo inserita nel portale delle, non ha ancora un codice di esenzione, per cui la presa in carico resta relegata ai soli aspetti cronici. Quindi, qualora sorgesse un dubbio diagnostico, i pazienti sono costretti a ...

Malattie rare, Fargnoli (Sidemast): “Psoriasi pustolosa generalizzata può essere letale” La Sicilia

Roma, 26 giu. (Adnkronos Salute) – "E' fondamentale mettersi nei panni dei pazienti con psoriasi pustolosa generalizzata perché la Gpp è una patologia che provoca dolore e ha conseguenze sulla salute ...