Magi contesta Meloni durante il convegno contro le droghe La premier | Non mi faccio intimidire

(Di lunedì 26 giugno 2023) Stra lae il deputato di Più Europa Riccardonel corso delorganizzato alla Camera dei deputati in occasione della “Giornata mondialele”. "La droga fa male sempre e comunque, ogni singolo grammo di principio attivo si mangia un pezzo di te", dice lei. "Anche la Cannabis". E lui solleva un cartello con la scritta: "Se non ci pensa lo Stato, ci pensa la mafia". Giorgia, dal podio dell'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera, dice: "'Fumati una canna' non sarà mai la mia politica". E sostiene che "lefanno male tutte, non esistono distinzioni, chi dice una cosa diversa dice una menzogna. Dire che ci sonoche possono essere usate è un inganno". Ed ecco scattare il blitz di ...

