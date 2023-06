Magi contesta Meloni al convegno sulle droghe e la interrompe mostrando un cartello antiproibizionista | “Luoghi comuni e fake news”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 giugno 2023) “Se non ci pensa lo Stato ci pensa la mafia”. E, ancora, “big marijuana esiste già, si chiama mafia”.questi cartelli il deputato di +Europa, Riccardo, ha interrotto l’intervento della presidente del Consiglio Giorgiadurante ilper la giornata mondiale contro leorganizzato alla Camera, spiegando poi, uscito dall’evento, che si trattava di un incontro pieno di ““. Allazione diha risposto immediatamente: “Abbiamo visto i risultati del lavoro che avete fatto in questi anni, e forse lei dovrebbe guardare a questi ragazzi che sono in questa sala e avere rispetto di quello che la vostra propaganda ha ...