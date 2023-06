(Di lunedì 26 giugno 2023) La star di Mad Men è convolato a nozze con la compagna Anna Osceola. Fiori d'arancio per Don Draper. L'ex star di Mad Men Jonhala compagna Anna Osceola. La coppia si era fidanzata lo scorso febbraio, dopo due anni di relazione.e Osceola si sono sposati nel weekend a Big Sur, in California, luogo nel quale è finito nel 2015 lo show AMC nel quale l'attore interpreta il protagonista, il pubblicitario Don Draper nella New York degli anni '60. Anna Osceola era vestita con un abito bianco scollato con un corsetto a pannelli trasparente e una gonna drappeggiata con spacco alto. Smoking scuro, camicia bianca e papillon per Jon …

Fiori d'arancio per Don Draper. L'ex star diJon Hamm ha sposato la compagna Anna Osceola . La coppia si era fidanzata lo scorso febbraio, dopo due anni di relazione. Hamm e Osceola si sono sposati nel weekend a Big Sur, in California, ...I due attori disono convolati a nozze all Anderson Canyon in una cerimonia al calar del sole. Jon Hamm convolato a nozze con la co - star diAnna ...E poi c'è Jon Hamm di. Fan della serie fin dagli esordi, l'attore ha voluto congratularsi con Brooker di persona. A seguito dell'incontro, ha ottenuto il ruolo da protagonista per il primo (...

Mad Men: Jon Hamm si è sposato [VIDEO] Movieplayer

I due attori di «Mad Men» sono convolati a nozze all’Anderson Canyon in una cerimonia al calar del sole. Jon Hamm è convolato a nozze con la co-star di «Mad Men» Anna Osceola. Come riporta TMZ, Jon, 5 ...Dopo aver svelato la Limited Edition fisica di The House of the Dead Remake su PS5, Microids annuncia la data di lancio di Inspector Gadget Mad Time Party, il frizzante party game ambientato ...