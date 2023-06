Lutto per l' Estetista Cinica | è morta la mamma dopo una lunga malattia

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 26 giugno 2023) Èunala madre di Cristina Fogazzi, meglio conosciuta come l’. A comunicarlo è stata la stessa imprenditrice beauty che ha annunciato ildellaRosi ai suoi follower su Instagram. “È mancata mia madre all'improvviso mentre ero in vacanza. Per fortuna la notizia mi ha raggiunto mentre stavo con le persone che amo e che mi proteggono sempre”, ha scritto la fondatrice del brand di prodotti cosmetici VeraLab. “Devo riordinare i pensieri e il dolore. Ci vedremo quando lo avrò fatto. So per certo che avrete per me un pensiero gentile. Ci conosciamo da tanto tempo”.