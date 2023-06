Lutto a Gaeta | è morto Don Gianni Liberace | aveva 90 anni

Nato a(LT) nel 1932, nel 1957 ha conseguito la laurea in Matematica e Fisica presso l'Università di Napoli e nel 1959 si è trasferito a Pisa a lavorare al Centro Studi Calcolatrici ...Se n'è andato a 91 anni il professor Otello Giacomo Mancino , nato ae adottato proprio dalla città dove ha lavorato per decenni. A Pisa, Mancino non ha vissuto soltanto durante la sua docenza. ...Certo l'elaborazione delè soltanto agli inizi e anche a livello internazionale si continua a ... Il raduno nazionale dei giovani si svolgerà invece adall'8 al 10 settembre. C'è poi il ...

Arcidiocesi di Gaeta in lutto per la scomparsa di don Gianni Liberace LatinaQuotidiano.it

Don Giovanni Liberace era nato il 24 giugno 1933 ed era stato ordinato sacerdote il 19 marzo 1960. Aveva appena compiuto 90 anni ...Gaeta. A soli dieci giorni dalla scomparsa di Don Giuseppe Viola ecco che, purtroppo, un’altra personalità del mondo ecclesiastico ci ha lasciato. Spirato all’età di 90 anni Don Gianni Liberace. A ren ...