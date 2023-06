L' Università lancia Start Attractor | più di un incubatore per ricerca e industria

È il primo attrattore di competenze e capitali per Start Up in unaitaliana, ma con un respiro internazionaleLa 'ndrangheta nel mondo' (Mondadori)l'allarme su droghe sintetiche e sulle armi in Ucraina ... Provincia di Lecce - Salento d'Amare,del Salento, Pugliapromozione - Agenzia ...Intanto diventa professore e nel campus dell', con un gruppo di studenti, crea Vislab (... Nel 1997 installa due telecamere di un videocitofono su unaThema e un anno dopo fa il giro d'...

L'Università lancia Start Attractor: più di un incubatore per ricerca e ... LA NAZIONE