Lungomare di Salerno | ancora un incidente | muore 62enne

(Di lunedì 26 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ un uomo di 62 anni, Michele M., la vittima del gravestradale che,una volta, la quarta, ha avuto come scenario ildi. Intorno alle 19 di ieri, l’uomo, poliziotto in pensione, in sella ad uno scooter, mentre viaggiava su viaColombo, in direzione sud verso a Mercatello, nel tentativo di svoltare verso via Gaetano Del Mercato è stato investito da un’autovettura, un Suv della Nissan. La vittima è stata trasportata d’urgenza in ospedale dove è deceduta per le gravi lesioni riportate. Sulla dinamica e la ricostruzione del sinistro sono al lavoro gli agenti della municipale guidati dal comandante Rosario Battipaglia, che, nella serata di ieri, sono stati anche chiamati a regolare la viabilità in tilt per ...