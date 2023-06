L' Unesco oramai è poco più che una burletta

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 26 giugno 2023) Sbürla la rôda è una pratica che risale a un tempo immemorabile e che illustra Fossacaprara, frazione di Casalmaggiore, in provincia di Cremona. Consiste nel far rotolare lungo un percorso prestabilito una rotoballa da duecentocinquanta chili e in settembre riceverà il riconoscimento come patrimonio immateriale dell’. Ora, io non ho mai provato, ma presumo che sbürlare la rôda non sia affatto facile. C’è comunque tutta un’estate di sagre a cavallo fra Cremona e Verona per rimediare, quindi, se ci troviamo a passare da quelle parti, sono certo che anche voi sbürlereste la rôda insieme a me; e presumo che l’umanità sarebbe più povera se nessuno sbürlasse la rôda, venendo meno a una pratica che l’affiancherà alla dieta mediterranea e all’arte del pizzaiuolo napoletano, all’opera dei pupi siciliani e al canto tenorile sardo, all’alpinismo e ...