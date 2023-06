Lukaku | il futuro all’Inter guidato dal ‘se’ Un solo scenario possibile

(Di lunedì 26 giugno 2023) Romeluvuole rimanere, ma la trattativa col Chelsea – detentrice del cartellino – è piuttosto complicata. E per i nerazzurri esiste unrealmente plausibile tra i tanti ipotetici all’orizzonte. FUMO NEGLI OCCHI – In casa Inter continua a tenere banco ildi Romelu. Il centravanti vuole rimanere in nerazzurro, e non prende in considerazione neanche le faraoniche proposte provenienti dall’Arabia Saudita. Con forte risentimento del Chelsea, che condivide col belga la volontà di lasciarsi definitivamente. Ma vuole – giustamente – farlo a condizioni sostenibili. Le stesse che deve trovare l’Inter per assicurarsi di avere ancora inin rosa. E gli scenari possibili affinché ciò si realizzi sono addirittura tre. Ma riflettono ...

Continuano a suscitare tensioni e interesse le news relative alprossimo dei protagonisti di questa stagione. Inevitabili, a seguito delle voci che hanno interessato Osimhen,e Frattesi ...Proseguono le trattative tra Inter e Chelsea per quanto riguarda ildi Romelu, che non rientra nei piani dei Blues e spinge per i nerazzurri. Servirà però una soluzione definitiva dato che il club londinese non è disposto ad un altro prestito ma mira a ...Due opzioni perOraha due opzioni concrete per il suo. Il Milan , pista che Romelu esclude a priori. Oppure l'Arabia Saudita , nello specifico l'Al Hilal, che gli avrebbe messo ...

Il futuro di Lukaku è un rebus: rischia di rimanere a Londra Tag24

Il centravanti belga non accetta il rientro al Chelsea e piovono lamentele sul suo conto, ecco l'ultima indiscrezione che lo porta lontano dall'ambiente nerazzurro di Milano ...Infatti sembrerebbe che Ten Hag non voglia privarsi del tutto di De Gea Svolta per il futuro di Onana e dell’Inter. Il calciomercato è diventato sempre più imprevedibile e scoppiettante. La scelta di ...