(Di lunedì 26 giugno 2023) Si è tenuta auna tavola rotonda, proposta da, sui temi della value chain e i cambiamenti nei processi finance. In particolare le nuove sfide ed opportunità ...

Si è tenuta a Villa Blanc una tavola rotonda, proposta daSchool e Oracle, sui temi della value chain e i cambiamenti nei processi finance. In particolare le nuove sfide ed opportunità dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie emergenti.Nel febbraio scorso, infatti, sono stati presentati agli studenti del corso di Data Science, duecase legati alla realtà di Unieuro. Il primo ha riguardato la creazione di modelli ...Il 23 giugno presso laSchool of Government, diretta dal prof. Giovanni Orsina , si è tenuto il seminario di studi "L'...potrebbe spiegare anche perché tale seminario si sia svolto in una...

Luiss Business School e Oracle insieme a Villa Blanc - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Roma, 26 giu. (askanews) - Si è tenuta a Villa Blanc una tavola rotonda, proposta da Luiss Business School e Oracle, sui temi della value chain e i cambiamenti nei processi finance. In particolare le ...Una promozione storica in serie A2 costruita con lavoro, passione e dedizione. Per la prima volta una squadra composta da studenti riesce a entrare nel mondo dei professionisti della ...