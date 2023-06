Luino | grosso ramo cade su gruppo di persone | 8 feriti | una bimba è grave al Papa Giovanni

(Di lunedì 26 giugno 2023) A(Varese) unè caduto da un albero, un ippocastano, e ha causato otto, tra cui due bambini e una di loro èaldi Bergamo. È successo intorno alle 17.30 di lunedì (26 giugno) in viale Rimembranze, nei pressi della chiesetta del cimitero. Sul posto sono arrivate ambulanze della Croce Rossa di Varese,, Sos di Cunardo e i volontari Valceresio, oltre all’autoinfermieristica die due elicotteri Areu, oltre ai carabinieri per i rilievi di legge. Secondo le prime informazioni sono otto lecolpite dalmentre stavano uscendo dall’oratorio, di cui alcune in gravi condizioni (codice rosso). Tra loro ci sarebbero due bambini di 7 ...

Sul posto anche i carabinieri e il sindaco diEnrico Bianchi, che ha notizie frammentarie ...verrà transennata in attesa che l'agronomo del comune faccia luce sul perché si sia staccato il...... < 1 minuto All'improvviso , mentre uscivano dall'oratorio di via San Pietro, sono stati colpiti da unramo di un albero presente davanti alla Chiesa di San Pietro in Campagna, a. ...A Vedano Olona un fulmine ha centrato uncedro nella piazzetta. TRENI Ma è sul piano della ... nella mattinata di lunedì la linea ferroviaria- Gallarate (già funestata la scorsa settimana ...

L'incidente è avvenuto verso le 17.30 nella zona di via Rimembranze, davanti ala chiesa di San Pietro in Campagna ...